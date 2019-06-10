МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский рынок уверенно растет на внешнем позитиве, следует из динамики торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи к 15.40 мск рос на 0,25% — до 2736,36 пункта, индекс РТС — на 0,43%, до 1331,58 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 8 копеек — до 64,72 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 73,18 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent перешел к небольшому снижению и опускается на 0,08% — до 63,24 доллара за баррель.

Европейские площадки поднимаются на 0,3-0,8%, фьючерсы на американские индексы — на порядка 0,46-0,56%.

Российский рынок акций подрастает под влиянием внешнего фона, отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Трамп все же предпочел пока пойти на мировую с Мексикой, решив пока не вводить новые пошлины. Кроме того, слабый отчет по рынку труда в США, где рост занятости в несельскохозяйственном секторе экономики оказался значительно ниже консенсуса…, вызвал массу разговоров о возможном скором снижении ставки ФРС, хотя в том, что американская экономика замедляется, в принципе нет ничего хорошего", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Сегодня активно растут акции "Русгидро", прибавляя более 2%. На наш взгляд, это может быть догоняющий рост вслед за бумагами "Газпрома" и "Россетей", на ожиданиях долгосрочного изменения в лучшую сторону дивидендной политики. Также повышенное внимание к бумагам "Русгидро" могли спровоцировать сообщения об интересе "СУЭКа" к активам генерирующей компании на Дальнем Востоке", — комментирует Суверов из "БКС Премьер".

Среди лидеров роста — акции ОГК-2 (3,23%), префы "Башнефти" (1,67%), акции Московской биржи (1,29%), ВТБ (1,21%), ФСК "ЕЭС" (1,17%), а также акции "Новатэка" (1,04%) и акции ТГК-1 (1,01%).

Среди лидеров снижения — акции "Акрона" (-2,46%), Polymetal (-1,71%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,53%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,49%) и акции ММК (-1,21%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Возвращение к максимумам сегодня маловероятно. Скорее всего, индексы закроются нейтрально", — полагает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

Сезон корпоративной отчетности за первый квартал 2019 года завершился, начинается дивидендный сезон, напоминают аналитики ITI Capital.

"Приближаются отсечки по дивидендам Сбербанка (13 июня) и "Роснефти" (17 июня), которые являются одними из лидеров по объемам дивидендных выплат в текущем дивидендном сезоне", — также напоминают они.