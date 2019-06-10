МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский рынок вырос на внешнем позитиве, индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,48% — до 2742,59 пункта, индекс РТС — на 0,74%, до 1335,71 пункта.

Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, поднявшись до 2746,8 пункта. Предыдущий максимум был 3 июня на уровне 2743,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.49 мск снижался на 9 копеек — до 64,72 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 73,22 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent на вечерних торгах перешел к снижению и опускается на 0,88% — до 62,73 доллара за баррель.

Европейские рынки закрыли торги ростом, повысившись на 0,34-0,77%, американские площадки прибавляют порядка 0,5-1,5%.

"Сегодня индекс Мосбиржи (+0,5%) возобновил инерционное повышение, протестировав в ходе торгов новые исторические максимумы при поддержке крепнущего рубля и стабильного рынка нефти. По итогам торговой сессии динамику заметно лучше рынка смогли показать финансовый и электроэнергетический сектора", — комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Акции "Русгидро" прибавили 3,64% на новости о заключении соглашения с Карачаево-Черкесской Республикой о строительстве Красногорских малых ГЭС, что поспособствует увеличению выработки электроэнергии в регионе. Более того, оптимизация водного режима на реке Кубань создаст благоприятные условия для водопользователей, располагающихся вниз по ее течению", — комментирует Александра Овчинникова из "Фридом Финанс".

Среди лидеров роста – акции ОГК-2 (2,12%), бумаги "Башнефти" (префы поднялись 2,02%, обыкновенные акции – на 1,11%), акции Московской биржи (1,93%), ФСК ЕЭС (1,16%), ВТБ (1,15%), а также префы "Ленэнерго" (1,1%) и акции "Северстали" (0,95%).

Среди лидеров снижения – акции "Акрона" (-2,24%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,9%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,33%), Polymetal (-1,22%), префы "Транснефти" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Овчинникова из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2720-2750 пунктов, причем в отсутствие сдерживающих факторов не исключает обновления исторического максимума. Ее ориентир по индексу РТС — 1320-1340 пунктов.

Во вторник из-за технических факторов (акции Сбербанка начнут торговаться без учета дивидендов) индекс Мосбиржи уйдет в нижнюю часть диапазона 2700-2750 пунктов, считает Локтюхов из Промсвязьбанка.

"В отсутствие сильного ухудшения на мировых рынках, эта зона способна сохранить свою актуальность в середине июня на фоне активной фазы дивидендного сезона ("отсечки" по ключевым акциям металлургов состоятся на следующей неделе, по ряду "фишек" нефтегазового сектора, включая "Газпром" — в июле) и привлекательного дивидендного профиля Сбербанка (банк может увеличить дивидендные выплаты со следующего года) и рынка в целом", — добавляет он.