МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. "Ростелекому" неизвестно о предложении использовать его мобильную операционную систему "Аврора" (ранее – Sailfish) на устройствах Huawei, однако российская компания рада сотрудничеству с производителями любых решений, сказали РИА новости в пресс-службе оператора.

Ранее в понедельник издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что глава Минкомсвязи РФ Константин Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского производителя на ОС "Аврора". По данным издания, устройства с предустановленной "Авророй" уже тестируются. Также, пишет издание, стороны обсуждают локализацию производства в РФ части устройств Huawei. Речь идет о возможном разворачивании совместного производства чипов и программного обеспечения.

"Мы о таких предложениях не слышали, но были бы рады сотрудничеству с производителями любых решений", — сказали в пресс-службе "Ростелекома".

В Минкомсвязи отметили лишь, что министерство постоянно работает над продвижением российских производителей на зарубежные рынки.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США разрешил предоставить Huawei временные общие разрешения, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам. Временные разрешения будут действовать до 19 августа.