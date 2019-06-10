МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Курс доллара к евро растет в понедельник на фоне решения США не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.40 мск курс евро к доллару опускался до 1,1315 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1331 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,41 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,18 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,22%, до 96,76 пункта.

В пятницу США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам американского президента Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией.

"Новости о том, что импортные пошлины на мексиканские товары не будут введены, являются основной причиной, по которой доллар растет", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега в Westpac Banking Corp Ричарда Франуловича (Richard Franulovich).

Кроме того, курс евро снижался после того, как источники, знакомые с дискуссиями в Европейском центральном банке (ЕЦБ), заявили в воскресенье, что снижение базовой ставки точно произойдет, если экономика ЕС будет находиться в стагнации после роста на 0,4% в первом квартале, также добавляет агентство.