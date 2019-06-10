МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в понедельник повышался к доллару и в большей степени к евро на фоне коррекционного снижения евро на форексе.

Коррекция рынка нефти вниз сдерживает укрепление рубля, говорят трейдеры.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 22.30 мск снижался на 5 копеек, до 64,76 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 73,27 рубля.

РУБЛЬ СЛЕГКА УКРЕПЛЯЕТСЯ

На форексе курс евро корректируется вниз после некоторого укрепления на прошлой неделе к максимумам с 20-х чисел марта — около 1,135 доллара. Сегодня давление на евро активизировалось после того, как источники, знакомые с дискуссиями в ЕЦБ, заявили, что снижение базовой ставки точно произойдет, если экономика ЕС будет находиться в стагнации после роста на 0,4% в первом квартале.

Неуверенная динамика нефтяных котировок мешает рублю увеличить темпы роста. Давление на нефтяные цены вечером (-1,5%, до 62,3 доллара) оказывают опасения за спрос на этот вид сырья из-за торговых рисков, в частности, из-за противоречий между США и Китаем в торговле. На эти страны в прошлом году пришлось почти три четверти роста мирового спроса на нефть, и торговые противоречия между этими странами негативно сказываются на стоимости нефти.

В итоге доллар и евро вечером снижались на 0,1-0,25% к рублю. Рублевая цена нефти колеблется ниже отметки 4,05 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Драйверами для умеренного укрепления рубля служит достижение торговых договоренностей между Мексикой и США, а также новая порция слабой статистики по мировой экономике, которая, вероятно, будет способствовать возобновлению цикла снижения ставок со стороны американского регулятора, считает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

Впрочем, пары доллар/рубль и евро/рубль могут в ближайшие дни возобновить рост с ближайшими целями в районе 66 и 74 соответственно, оценил он.

Пока на внешних рынках царит оптимизм, рубль будет оставаться крепким, но глобальные проблемы никуда не ушли, поэтому сильного укрепления не ожидается, считает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Ожидаемый диапазон колебаний курсов: 64,5-64,9 рубля за доллар и 73-73,5 рубля за евро", — оценил он.