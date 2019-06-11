МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне снижения обеспокоенности, связанной с мировой торговлей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,87% — до 2905,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,82%, до 1525,08 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,76%, до 27789,05 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,25%, до 21187,19 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,26%, до 2104,95 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,33% — до 6529,7 пункта.

Инвесторы продолжают отыгрывать новости вокруг торговых отношений США и Мексики. США в пятницу отказались от введения пошлин на мексиканские товары на фоне достижения договоренностей с Мексикой по иммиграционному вопросу. По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией, что позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов с территории латиноамериканской страны.

"Подъем на фондовых рынках на фоне новостей по торговле между Мексикой и США, вероятно, будет временным, поскольку более серьезная проблема в отношениях США и Китая остается неразрешенной", — сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).

Теперь мировые инвесторы ждут саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке 29 июня, где может состояться встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Рынки надеются на прояснение перспектив торговых отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками.