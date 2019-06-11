МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут второй день подряд в ожидании продления сделки ОПЕК+ по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.21 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,77% — до 62,77 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 1,2%, до 53,88 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов остаются перспективы сделки ОПЕК+ по снижению добычи. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Альянс планирует определить дальнейшую судьбу сделки, в том числе возможность ее продления на второе полугодие 2019 года, на ближайшей встрече в Вене, которая намечается на начало июля.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в рамках Петербургского международного экономического форума сообщал, что со стороны ОПЕК наблюдается практически полная поддержка продления соглашения о сокращении добычи.

"На фоне общих опасений относительно замедления экономического роста и осознания того, что рост спроса замедляется, никто не говорит о прекращении действия соглашения ОПЕК+", — прокомментировал председатель консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки (Fereidun Fesharaki), мнение которого приводит агентство Рейтер.