МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника уверенно растет к доллару и евро, европейская валюта уже опускалась ниже 73 рублей впервые с 3 июня, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск вторника снижается на 24 копейки – до 64,54 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 73,05 рубля.

Евро с начала торгов уже опускался на 30,3 копейки — до 72,97 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,48% — до 62,59 доллара за баррель.