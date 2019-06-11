МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале дня снижается вслед за падающими на фоне отсечки по дивидендам бумагами Сбербанка, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск вторника снижался на 0,7% — до 2723,39 пункта, индекс РТС — на 0,51% — до 1328,84 пункта.

Привилегированные акции Сбербанка к текущему моменту теряют 5,15%, обыкновенные акции – 4,87%. На старте торгов префы банка падали на 6,45%, обыкновенные акции – на 5,6%.