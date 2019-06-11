События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июня
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (май)
|0
|7 (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель)
|3,2%
|2,9%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май)
|24,7 тыс
|12,3 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м)
|99 тыс
|-1 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (апрель)
|3,8%
|3,8%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,02 трлн юаней
|1,3 трлн юаней
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
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|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
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|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC Бена Бродбента
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|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|0,2%
|0,1%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2019)
|148,31 (9м2017) + 158,95 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|158,95 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|ОГК-2 — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2019)
|0,016319020075 — див-д 2017
|0,036784587 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Акрон — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 30.05.2019)
|235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 185 (фин) — див-д 2017
|40 (нераспределенная прибыль прошлых лет)+ 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|Банк Возрождение — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 31.05.2019)
|0,5 (ао), 2 (ап) — див-д 2017
|0 (ао), 2 (ап) — див-д 2018
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|RUB
|ММК — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 31.05.2019)
|0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190611/830063735.html