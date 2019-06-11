МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (май) 0 7 (факт)
11:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель) 3,2% 2,9%
11:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май) 24,7 тыс 12,3 тыс
11:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) 99 тыс -1 тыс
11:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (апрель) 3,8% 3,8%
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,02 трлн юаней 1,3 трлн юаней
12:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса

 

 

 

 
12:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро

 

 

 

 
12:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC Бена Бродбента

 

 

 

 
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 0,1% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 0,2% 0,1%
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2019) 148,31 (9м2017) + 158,95 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 158,95 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ОГК-2 — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2019) 0,016319020075 — див-д 2017 0,036784587 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Акрон — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 30.05.2019) 235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 185 (фин) — див-д 2017 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет)+ 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB Банк Возрождение — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 31.05.2019) 0,5 (ао), 2 (ап) — див-д 2017 0 (ао), 2 (ап) — див-д 2018

 

 

 RUB ММК — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 31.05.2019) 0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018