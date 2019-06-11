МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.28 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Газпрома" дорожали на 0,1% — до 7,13 доллара, "Газпром нефти" — на 0,8%, до 28,52 доллара. Бумаги "Роснефти" дорожали на 0,35% — до 6,52 доллара, "Лукойла" — на 0,28%, до 79,94 доллара, "Новатэка" — снижались в цене на 0,15%, до 201,1 доллара.

Расписки ВТБ росли в цене на 1,13% — до 1,25 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,7%, до 15,86 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в стоимости на 1,1%, до 17,15 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,64% — до 21,39 доллара, "Северстали" — на 0,49%, до 16,42 доллара, НЛМК — на 0,71%, до 26,79 доллара.

Цена GDR "Магнита" росла на 0,7% — до 14,4 доллара, "Ленты" — на 1,15%, до 3,29 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,14% — до 2,81 доллара.