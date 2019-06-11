МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Биржи Китая во вторник закрылись ощутимым ростом на фоне новых мер властей страны по поддержке экономики, остальные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также завершили торги в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,58% — до 2925,72 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,71%, до 1538,23 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,76%, до 27789,34 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,33%, до 21204,28 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,59%, до 2111,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,59% — до 6546,3 пункта.

Участники торгов обратили внимание на новости из Китая, власти которого объявили об увеличении выпуска специальных облигаций местных правительств для поддержки экономического роста и обеспечения достаточной ликвидности на рынке. Власти КНР отметили в своем документе, что такие учреждения, как "коммерческие банки, страховые компании и фондовые компании, а также частные инвесторы поощряются к инвестированию в облигации местных правительств".

Данные новости прозвучали на фоне неразрешенных торговых противоречий между США и Китаем. Предполагается, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке 29 июня. При этом Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав государств стран "двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары.

Брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что японский рынок акций закрылся в плюсе, поскольку укрепление иены приостановилось. Курс доллара к иене растет до 108,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,43 иены. "Однако опасения за торговый спор Китая и США ограничили рост", — добавил эксперт.