МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику во вторник вслед за ростом на биржах США и Азии, который произошел на фоне ослабления торговой напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.10 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,34%, до 7400,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,5%, до 5409,24 пункта, немецкий DAX рос на 1,12%, до 12180,98 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы по итогам понедельника выросли на фоне достижения договоренностей по торговле и мигрантам с Мексикой. Ощутимый рост по итогам торгов произошел и на биржах Китая на фоне новостей о мерах поддержки экономики со стороны властей страны.

В конце прошлой недели США отказались от введения пошлин на мексиканские товары на фоне достижения договоренностей в с Мексикой по иммиграционному вопросу. "В целом на рынки влияет ослабление торговой напряженности", — считает аналитик Accendo Markets Майк ван Дулкен (Mike van Dulken), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Великобритании, согласно которой безработица в стране в феврале-апреле составила 3,8%, сохранившись на уровне января-марта. Это минимальное значение с октября-декабря 1974 года. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.