МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российский рынок растет на поддержке бумаг металлургов и нефтегазового сектора, индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 14.12 мск прибавлял 0,26% — до 2749,73 пункта, индекс РТС — 0,49%, до 1342,28 пункта.

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 2759,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 25 копеек — до 64,53 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 73,06 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,26% — до 62,45 доллара за баррель.

РОСТ ИНДЕКСОВ

"На глобальный рынок вернулся аппетит к риску, индексы торгуются в "зеленой зоне". Позитив на мировые рынки вчера принесла новость о том, что США и Мексике удалось достигнуть договоренности по иммиграционному вопросу и введение пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок", — комментирует внешний фон руководитель инвестотдела НПФ "Согласие" Иван Нечаев.

Безусловно поддержку продолжает оказывать готовность ФРС поддерживать экономику в условиях продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем, и, соответственно, рост ожиданий рынка по скорому снижению ФРС процентных ставок, добавляет эксперт.

Тем не менее, в начале торгов индекс Мосбиржи и РТС значительно просели на фоне падения бумаг Сбербанка на фоне отсечки по дивидендам бумагами Сбербанка. На старте торгов префы банка падали на 6,45%, обыкновенные акции – на 5,6%.

Однако днем индексы перешли к уверенному росту вслед за бумагами нефтегазового и металлургического секторов.

"Поддержку российскому рынку оказывают акции металлургов и нефтегазовых компаний. Если первые растут на ожиданиях запуска и финансовой поддержки китайскими властями крупных инфраструктурных проектов, то вторые — вероятнее всего, на покупках инвесторами перед закрытием реестров на получение дивидендов", — отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов отмечает рост металлургических акций во главе с "Русалом" на планах китайских властей по инфраструктурным инвестициям.

"На этих новостях сегодня растут китайские акции, не обращая внимание на новые угрозы введения пошлин Трампом, если он не встретится на саммите G20 с Си Цзиньпином. Неизвестно, почему американский лидер вдруг усомнился в перспективах встречи, так как Си не давал и намека не ехать в Японию", — комментирует он.

"Русал" прибавляет около 4%, сейчас это самая волатильная металлургическая акция. Бумаги компании торгуются в Гонконге, и положительная динамика китайских акций позитивно влияет на его капитализацию, в том числе и на котировки компании на Московской бирже", — добавляет аналитик.

Рост "Норникеля" (+3,16%) и "Северстали" (+1,23%) частично объясняется высокой дивидендной доходностью бумаг, к тому же цены на сталь могут подрасти в ближайшие месяцы из-за сезонных факторов, а именно высокого строительного сезона, указывает эксперт.

Негативная тенденция в основных индексах была частично компенсирована акциями, в которых дивидендная отсечка лишь предстоит, также отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В частности, неплохой рост показывают бумаги "Газпрома" (+1,15%), по которым ожидаются дивиденды в размере 16,61 рубля на акцию, указывает он.

Также среди лидеров роста – акции ВТБ (3,05%), депозитарные расписки X5 (2,12%), акции "Новатэка" (2,09%), депозитарные расписки "Ленты" (1,69%), депозитарные расписки En+ (2,04%), а также акции ЛСР (1,93%), обыкновенные акции "Татнефти" (2,05%), акции "Интер РАО" (1,6%), акции "Газпром нефти" (1,32%), префы "Транснефти" (1,19%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,09%).

Бумаги Сбербанка продолжают оставаться в лидерах падения: префы опускаются на 5,47%, обыкновенные акции – на 4,36%.

Также среди лидеров снижения – низколиквидные акции GTL (-3,42%), обыкновенные акции "Лензолото" (-1,47%), низколиквидные акции ИСКЧ (-0,99%), "Русагро" (-0,71%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,76%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Настроения на рынке поддерживаются возможным реинвестированием части дивидендов в рынок, а также снижением санкционных рисков, отмечает Суверов.

В целом поводов для какой-либо существенной коррекции на отечественном рынке нет, но расти в условиях серии дивидендных отсечек по тяжеловесным бумагам будет сложно, отмечает Кочетков.

"Соответственно, текущий день индекс Мосбиржи все же может закрыть в небольшом минусе, а вот по индексу РТС возможен рост благодаря укреплению рубля, который на фоне падения доходностей основных валют становится всё более интересным в рамках стратегии carry trade", — полагает аналитик.

Российский фондовый рынок до конца июня в отсутствие форс-мажоров может продолжить демонстрировать положительную динамику, считает Нечаев.

"С утра индекс Мосбиржи торговался в "красной зоне" ввиду технического фактора – во вторник акции Сбербанка торгуются без дивидендов — но уже ко второй половине дня индекс демонстрирует уверенную положительную динамику. Тем не менее, сегодня, в преддверии выходного дня, индекс Мосбиржи, вероятнее всего, закрепится в диапазоне 2700-2750 пунктов", — добавляет он.