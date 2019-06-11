МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок во вторник обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи перед выходным на внешнем фоне.

Падение цены акций Сбербанка в связи закрытием реестра акционеров под дивиденды отчасти компенсировал рост остальных "голубых фишек".

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию увеличился на 0,33% — до 2751,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1343,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В течение торгов вторника индекс Мосбиржи впервые поднимался до 2759,57 пункта.

НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок во вторник демонстрировал преимущественно повышательную динамику котировок. Позитивный фон поддерживался положительной динамикой мировых фондовых рынков.

Инвесторы с оптимизмом восприняли меры властей Китая, увеличивших выпуск специальных облигаций местных правительств для поддержки экономического роста и обеспечения достаточной ликвидности на рынке. Власти страны отметили в своем документе, что такие учреждения, как "коммерческие банки, страховые компании и фондовые компании, а также частные инвесторы поощряются к инвестированию в облигации местных правительств".

Нефтяные цены также большую часть дня пытались вернуться к уровню 63 доллара за баррель сорта Brent, что поддерживало спрос на российские акции.

В лидерах снижения цены оказались бумаги Сбербанка (-6,1% префы и —5,3% обыкновенные акции), торговавшиеся без дивидендов из-за закрытия реестра под их выплату.

Также снизились в цене акции "Русгидро" (-1,7%), ОГК-2 (-0,8%). Выросли акции "Русала" (+5,1%), "Интер РАО" (+4,3%), "Норникеля" (+3,3%), "Газпром нефти" (+3%), "Яндекса" (+2,5%).

"Мы не связываем сегодняшний рост акций "Яндекса" с конкретными новостями или событиями. На наш взгляд, он в большей степени вызван общим позитивом на мировых площадках и высокой фундаментальной оценкой компании. Мы видим потенциал дальнейшего роста бумаг компании, и наша целевая цена на данный момент составляет 2798 рублей в перспективе года", — сказал Артем Михайлин из ИК "Велес Капитал".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на дивидендное падение в акциях Сбербанка, российский рынок продолжил раллировать, превосходя ожидания, отмечает Игорь Галактионов из компании "БКС Брокер".

"Благоприятная конъюнктура мировых рынков, стойкость рубля и постепенно восстанавливающиеся цены на нефть поддерживают интерес к российским активам. При сохранении текущей динамики индекс Мосбиржи может закрепиться в районе 2750-2770, а долларовый РТС – 1340-1355", — оценил он.

В ожидании смягчения монетарной политики США и ЕС, в свете ожиданий положительного исхода всех переговорных процессов в рамках саммита G20, у инвесторов вновь проснулся риск-аппетит, что в совокупности с положительным внешним фоном оказывает благотворное воздействие на состояние российского рынка, рассуждает Андрей Люшин из "Локо банка".

"Завтра — выходной в честь Дня России, и торги проводиться не будут. После выхода с праздника уровень открытия может оказаться в диапазоне 2730-2770 по индексу Мосбиржи, если мировое сообщество не преподнесет новых негативных сюрпризов", — оценил он.