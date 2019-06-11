МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты днем повышался против доллара и евро на фоне роста спроса на мировом рынке на рисковые активы.

Попытки стоимости нефти вернуться к 63 долларам за баррель поддерживали курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.58 мск снижался на 28 копеек до 64,50 рубля, курс евро — на 18 копеек до 73,10 рубля, следует из данных Московской биржи.

РОСТ НА ВНЕШНМ ПОЗИТИВЕ

Рубль во вторник вечером повышался против доллара и евро на фоне позитивной динамики мировых рынков, почувствовавших спрос на рисковые активы.

Инвесторы с оптимизмом восприняли меры властей Китая, увеличивших выпуск специальных облигаций местных правительств для поддержки экономического роста и обеспечения достаточной ликвидности на рынке. Власти страны отметили в своем документе, что такие учреждения, как "коммерческие банки, страховые компании и фондовые компании, а также частные инвесторы поощряются к инвестированию в облигации местных правительств".

Возросшая вероятность снижения базовой учетной ставки ФРС США и ключевой ставки ЦБ РФ (уже в пятницу) также поддерживали курс российской валюты.

Нефтяные цены также большую часть дня пытались вернуться к уровню 63 доллара за баррель сорта Brent, что поддерживало спрос на российские акции. Надежда на совместные действия России и Саудовской Аравии при решении о продлении соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти поддерживает нефтяные котировки.

В итоге доллар и евро вечером снижались против рубля на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,05 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ключевым драйвером для укрепления рубля служит повышенный спрос на рисковые активы по всему миру, на фоне ожиданий начала цикла снижения ставок со стороны ФРС США, рассуждает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Усилению данных ожиданий способствовали как слабые данные с американского рынка труда, так и сегодняшние данные по ценам производителей в США за май. Впрочем, если макроэкономические данные останутся слабыми, это может спровоцировать бегство инвесторов из рисковых активов, таких как рубль. Поэтому пары доллар/рубль и евро/рубль могут в ближайшие дни возобновить рост с ближайшими целями в районе 65,5 и 73,5 соответственно", — оценил он.

На волне долгосрочных позитивных последствий от ПМЭФ, оттепели в международных торговых отношениях, рубль может испытать поддержку и выйти на уровень 64 против доллара, говорит Андрей Люшин из Локо Банка.

"Однако надвигающаяся пора отпусков и крепкий рубль могут инициировать волну покупок, которая скорректирует его курс вниз. В итоге ожидаем диапазон от 64-65 рублей для доллара и 72,5-73,5 для евро", — добавил он.