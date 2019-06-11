МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в плюсе после новостей о мерах по поддержанию экономического роста со стороны властей Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,29%, до 7396,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 5408,45 пунктов, немецкий DAX вырос на 0,93%, до 12157,72 пункта.

Во вторник власти Китая заявили об увеличении выпуска специальных облигаций местных правительств для поддержки экономического роста и обеспечения достаточной ликвидности на рынке, что способствовало росту акций в Азии и Европе, а также фьючерсов на основные американские фондовые индексы.

"Банк Китая выступил с некоторыми мерами стимулирования экономики, и поэтому некоторые из наиболее циклических ценных бумаг восстанавливаются после сильных распродаж", — приводит мнение президента энергетической консультационной компании WTRG Economics Джеймса Уильямса (James Williams) агентство Рейтер.

Уильямс также считает, что "все акции пережили непростой май, и одной из причин запоздалой реакции рынков стало то, что многие европейские рынки были закрыты вчера". Так, торги на бирже Германии не проводились в связи с национальным праздником.

Кроме того, инвесторы также обращают внимание на возможность снижения базовой процентной ставки ФРС в результате торговых противоречий США с Китаем. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.