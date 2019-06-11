МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Исполнительный директор Альфа-банка Алексей Марей и член набсовета банка "Открытие" Елена Титова вошли в совет директоров компании Qiwi, сообщается в документе компании, который был направлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В ходе ежегодного собрания акционеров группы компаний Qiwi, которое состоялось 5 июня 2019 года, проводились выборы в совет директоров.

"Что касается выборов в совет директоров компании, окончательные результаты голосования были следующими: Алексей Марей и Елена Титова были избраны и назначены на должность независимых директоров", — говорится там же.

Кроме того, бывший финансовый директор Qiwi Александр Караваев также был выбран и вошел в совет директоров компании.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.