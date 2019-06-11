МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы по итогам вторника незначительно снизились на фоне вновь возросших опасений по поводу торговой сделки с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,05%, до 26048,51пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,01%, до 7822,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,03%, до 2885,72 пункта.

Ранее глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20, судьба договоренностей будет решаться по итогам переговоров делегаций двух стран.

Между тем, накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Кроме того, во вторник власти Китая объявили об увеличении выпуска специальных облигаций местных правительств для поддержки экономического роста и обеспечения достаточной ликвидности на рынке. Власти страны отметили в своем документе, что такие учреждения, как "коммерческие банки, страховые компании и фондовые компании, а также частные инвесторы поощряются к инвестированию в облигации местных правительств".

"Мы не удивимся, увидев больше волатильности, связанной с G20, на фоне вопросов инвесторов о том, будет ли в итоге заключена сделка", — приводит агентство MarketWatch мнение Эрика Виганда, старшего портфельного менеджера U. S. Bank.