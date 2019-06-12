МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к иене опускается в среду днем, возвращение экономических рисков на фоне новостей по торговым отношениям США и КНР поддерживает спрос на более безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск курс доллара к иене снижался до 108,25 иены со 108,5 иены за доллар, курс евро к доллару поднимался до 1,133 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1329 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 96,67 пункта.

Инвесторы отказываются от риска после последних высказываний со стороны США. Так, глава американского минторга Уилбур Росс ранее заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Иена традиционно считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае эскалации геополитических рисков и фондовой волатильности.

Вместе с этим инвесторы ожидают публикацию статистики по инфляции в США позднее в среду. Эксперты полагают, что годовая инфляция в мае замедлилась до 1,9% против уровня апреля в 2%. Инфляция является одним из ключевых показателей для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения по ставке. Рынки с высокой долей вероятности ожидают, что до конца года регулятор понизит ставку более одного раза.

"Я думаю, что сейчас мы находимся в состоянии очень тревожного ожидания встречи комитета по открытым рынкам (FOMC), которая пройдет на следующей неделе… Все размышляют на тему того, готов ли он (Федрезерв — ред.) предоставить такой прогноз, который заложен рынками", — рассказал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии Saxo Bank Джон Харди (John Hardy).