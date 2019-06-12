МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись снижением из-за возвращения торговых рисков и слабой статистики по Китаю, при этом гонконгский Hang Seng потерял 1,7% на фоне масштабных протестов, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,56% — до 2909,38 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1528,4 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 1,73%, до 27308,46 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,35%, до 21129,72 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,14%, до 2108,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,04% — до 6543,7 пункта.

Негативно повлияли на торги торговые риски после комментариев американской стороны. Так, глава американского минторга Уилбур Росс ранее заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

По мнению старшего инвестиционного менеджера Northern Trust Wealth Management Кэти Никсон (Katie Nixon), которое приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, инвесторам придется привыкнуть к неопределенности на рынках на фоне отсутствия ясного разрешения торговых конфликтов. Эксперт отмечает, что рынок будет оставаться чувствительным к торговым новостям, поскольку ситуацию нельзя решить быстро и аккуратно.

Трейдеры обратили внимание и на статистику из Китая. Так, потребительские цены в стране в мае в годовом выражении ожидаемо выросли на 2,7% против 2,5% в апреле, тогда как в месячном не изменились, хотя ожидался рост на 0,1%. Индекс цен производителей при этом составил 0,6% против 0,9% в апреле.

Давление на индекс Гонконга оказала внутренняя ситуация — протесты по поводу поправки к закону об экстрадиции. Так, многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении должны быть рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города.