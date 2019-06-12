МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 15.50 мск фьючерс на индекс DJIA снижался на 0,21%, до 26010,5 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 788,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 2880,88 пункта.

Глобальное настроение ухода от риска, которое привело к снижению индексов Азии и Европы, распространилось на американские торговые площадки. Инвесторы обратили внимание на комментарии по торговле с Китаем от американской стороны.

Так, глава американского минторга Уилбур Росс ранее заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Инвесторы оценивают и статистику по инфляции в США. В мае показатель замедлился в годовом выражении до 1,8% с 2% в апреле, ожидалось замедление до 1,9%. Базовая инфляция оказалась ниже ожиданий как в годовом, так и в месячном выражении. Слабая статистика может быть сигналом для Федрезерва о необходимости снизить ставку.

Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение по ставке, состоится на следующей неделе. Инвесторы также будут следить за подсказками по дальнейшей монетарной политике ФРС. До конца текущего года большинство аналитиков ожидает снижения ставки более одного раза.