МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне слабых данных по инфляции и опасений по поводу торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,17%, до 26004,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 7792,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 2879,84 пункта.

Ранее американская сторона заявила, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20. Между тем, президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

По данным минтруда страны, годовая инфляция в стране в мае замедлилась до 1,8% с 2% в апреле при прогнозе замедления только до 1,9%. Базовая инфляция оказалась ниже ожиданий как в годовом, так и в месячном выражении.

"Опубликованные утром данные по инфляции подбрасывают дровишек в костер по ставке и поддерживают "голубиную" позицию ФРС", — приводит агентство MarketWatch слова вице-президента финансовой компании E-Trade Майка Левенгарта (Mike Loewengart).

Бумаги Tesla потеряли 3,6% после того, как глава компании Илон Маск не исключил, что она поставит рекорд производства и продаж по итогам второго квартала 2019 года, заявив об отсутствии проблем со спросом на фоне более чем 700-миллионных убытков по итогам первого квартала.

Инвесторы обратили внимание и на статистику из Китая. Так, потребительские цены в стране в мае в годовом выражении ожидаемо выросли на 2,7% против 2,5% в апреле, тогда как в месячном не изменились, хотя ожидался рост на 0,1%. Индекс цен производителей при этом составил 0,6% против 0,9% в апреле.