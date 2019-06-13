МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в четверг, при этом в лидерах падения биржа Гонконга на фоне прошедшей там акции протеста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04% — до 2908,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос — на 0,08%, до 1529,71 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,09%, до 27014,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 20991,87 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,65%, до 2096,06 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в минусе на 0,11% — до 6536,6 пункта.

Участники торгов обратили внимание на заявление о закрытии из соображений безопасности зданий правительства в центре Гонконга в четверг и пятницу, возле которых в среду прошли массовые протесты против поправок к закону об экстрадиции.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции началась в среду, к обеду на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.

Кроме того, эксперты отмечают снижение ожиданий того, что США и Китай заключат торговую сделку в рамках саммита "большой двадцатки"(G20) в Осаке 28-29 июня. Во вторник глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках G20, судьба договоренностей будет решаться по итогам переговоров делегаций двух стран.

"В преддверии саммита G20 нет даже плана двусторонних встреч на министерском уровне (между США и Китаем — ред.). Не стоит ждать какого-либо серьезного соглашения", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела глобальной стратегии Daiwa Securities Хирокадзу Кабеи (Hirokazu Kabeya).