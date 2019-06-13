МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг растет третью торговую сессию подряд на фоне опасений за перспективы торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,95 доллара, или на 0,22%, до 1339,75 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,14%, до 14,77 доллара за унцию.

Спрос на более надежное золото резко вырос на текущей неделе — за последние три для стоимость драгметалла увеличилась на 1%. Одной из причин такой динамики являются опасения вокруг торговых отношений между США и КНР.

Во вторник глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках G20, судьба договоренностей будет решаться по итогам переговоров делегаций двух стран.

"Нас по-прежнему беспокоит торговая война США и Китая, и люди обращаются к золоту как к более надежному активу", — рассказал агентству Рейтер глава отдела торговли Wing Fung Precious Metals Питер Фун (Peter Fung).