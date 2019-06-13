МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Рост стоимости нефти ускорился до 3-4% после резкого обвала днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.41 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,35% — до 62,56 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 3,54%, до 52,95 доллара за баррель. В среду снижение обеих марок достигало 4%.