МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Рубль с утра немного снижается к доллару и растет к евро на фоне коррекции вниз европейской валюты на форексе — ниже уровня 1,13 доллара. Корректирующаяся вверх после провала накануне нефть стабилизирует курс валюты РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 12 копеек — до 64,68 рубля, курс евро снижался на 8 копеек, до 73,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 3,1%, до 61,80 доллара за баррель по марке Brent, корректируясь после провала накануне ниже 60 долларов за баррель.