МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается по индексам в начале дня на фоне внешнего негатива.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,5%, до 2738 пунктов, индекс РТС — на 0,7% — до 1333 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 3,1%, до 61,80 доллара за баррель по марке Brent, корректируясь после провала накануне ниже 60 долларов за баррель.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,2-0,4% на фоне слабых данных по инфляции и опасений по поводу торговых отношений с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижались — в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 — на 0,5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,01%.