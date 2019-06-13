МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Акции "Интер РАО" поднимались в цене более чем на 14% в ожидании инвесторами высоких дивидендов.

К 11.04 мск акции энергокомпании повышались на 9,9%, ранее в четверг акции "Интер РАО" подскакивали на 14,2%, обновив исторический максимум — 4,872 рубля. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,2%.

"Интер РАО" направит часть средств от продажи акций "Иркутскэнерго", в сумме 7,922 миллиарда рублей на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года в размере 17,919 миллиарда рублей, говорилось в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.