МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в основном снижением на фоне политической неопределенности в Гонконге, при этом биржи Китая выросли в ожидании новых мер властей по поддержке экономики страны, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05% — до 2910,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1532,79 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,05%, до 27294,71 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,46%, до 21032 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,27%, до 2103,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,02% — до 6542,4 пункта.

В среду в Гонконге прошла многотысячная акция протеста против поправок к закону об экстрадиции. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено. Евросоюз в этой связи отметил, что разделяет обеспокоенность жителей Гонконга относительно поправок к закону об экстрадиции, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

"Стремление Пекина к законопроекту об экстрадиции может дорого ему стоить, поскольку инвесторы и компании ценят автономию Гонконга. Неопределенность с автономией Гонконга ухудшит деловые перспективы и окажет дополнительное давление на рост экономики Китая", — сказал аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.

В Китае тем временем инвесторы обратили внимание на заявления вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ о том, что китайские регуляторы должны усилить поддержку экономики и обеспечить достаточную ликвидность в финансовой системе. На этом фоне среди участников рынков выросли ожидания дополнительных мер поддержки экономики КНР со стороны властей страны.