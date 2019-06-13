МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем получили дополнительную поддержку от данных июньского доклада ОПЕК, основным драйвером для восстановления котировок после резкого падения среды остаются сообщения о происшествиях с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.23 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,09%, до 62,42 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 4,07%, до 53,22 доллара за баррель. До выхода доклада нефть дорожала на 3,3% и 2,9% соответственно.

Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Полностью картина произошедшего пока неясна, однако аналитики отмечают крайнюю важность подобных инцидентов для нефтяного рынка и, как следствие, биржевых котировок "черного золота".

"Это довольно небольшое увеличение цен, учитывая неопределенность и потенциальные последствия таких атак. Это частично отражает тот факт, что нефтяной рынок уже учел риски геополитики и поставок, исходящие от Ирана", — прокомментировала агентству Рейтер экономист The Economist Intelligence Unit Кайлин Бирч (Сailin Birch).

Трейдеры также обращают внимание на данные июньского доклада ОПЕК. Так, согласно документу, организация в мае снизила добычу нефти в месячном выражении на 236 тысяч баррелей — до 29,876 миллиона баррелей в сутки, таким образом продолжив перевыполнять свои обязательства — в отчетном месяце на 42%. Вместе с тем ОПЕК понизила прогноз добычи нефти в США в 2019 году по сравнению с предыдущим на 70 тысяч баррелей в сутки — до 12,33 миллиона баррелей в день.