МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в отсутствие идей для преодоления недавно достигнутых максимумов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Во вторник индекс Мосбиржи установил исторический максимум на уровне 2759,57 пункта.

Индекс Мосбиржи к 16.07 мск снижался на 0,06% — до 2750,18 пункта, индекс РТС — на 0,17%, до 1341,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 3 копейки — до 64,59 рубля, курс евро снижался на 27 копеек, до 72,87 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 3,54% — до 62,09 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Интер РАО" утром подскакивали на 14,2%, обновив исторический максимум — 4,872 рубля в ожидании инвесторами высоких дивидендов. К текущему моменту акции энергокомпании повышались на 3,96%.

"Интер РАО" направит часть средств от продажи акций "Иркутскэнерго", в сумме 7,922 миллиарда рублей на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года в размере 17,919 миллиарда рублей, говорилось в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

Также в лидерах роста акции "Мосэнерго" (3,13%), которые растут на фоне одобрения акционерами компании на годовом собрании выплату дивидендов по результатам 2018 года в размере 21,004 копейки на акцию, что в 1,3 раза выше уровня выплат за 2017 год.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,32 миллиарда рублей, что составляет 35% чистой прибыли по РСБУ за 2018 год. Реестр на получение дивидендов закроется 2 июля.

По результатам 2017 года компания выплатила дивиденды в размере 16,595 копейки на акцию.

Обыкновенные акции Сбербанка (+1,13%), основной флагман российского рынка, после осечки решили закрепиться на уровне 235-238 рублей за акцию, выход из этого диапазона создаст импульс и вероятнее всего сегодня-завтра бумага будет пытаться прорвать сопротивление и уйти в район 240-250 рублей за акцию, считает Ярослав Кабаков из "Финама".

"Умеренно прибавляют акции металлургов, продолжая позитивную реакцию на новости о планах властей Китая по крупным инфраструктурным проектам, также ряд акций сектора накапливает вес перед дивидендными отсечками на будущей неделе", — отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

Также в лидерах роста – акции НЛМК (2,25%), ФСК "ЕЭС" (1,93%), "Газпром нефти" (1,72%), префы "Татнефти" (1,66%), акции "Северстали" (1,64%), "Норникеля" (1,53%) и акции "Аэрофлота" (1,53%).

Среди лидеров снижения — акции компании "Магнета" (-2,98%), "Алросы" (-2,49%), "Русагро" (-2,2%), "Руснефти" (-1,96%), префы "Транснефти" (-1,52%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,34%) и акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Есть вероятность, что рублевому индексу Мосбиржи в отсутствие значимых новостей не удастся закрепиться выше 2760 пунктов, считает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

"Восстановление цен на нефть, дивидендный фактор и сохранение инертности к санкционной риторике в отношении "Северного потока – 2", по нашему мнению, позволяют сегодня российскому рынку бороться за новые рекорды", — комментирует Дейнека.

"Российский рынок пытается расти, но в ближайшие дни он будет сдерживаться дивидендными отсечками крупных компаний. Уже в пятницу бумаги "Роснефти" будут торговаться без дивидендов. Соответственно, на этом фоне новые рекорды возможны, но и вероятность более сильной коррекции возрастает", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".