МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг поднимаются, поддерживает торги удорожание нефти после инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе, а также ожидания снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.05 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,37%, до 26101,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 7838,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 2890,22 пункта.

Нефть в ходе торгов дорожает на 3,5% после того, как иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На фоне роста нефтяных цен дорожают акции энергетических компаний — бумаги Exxon Mobil дорожают на 1,2%, Chevron — на 1%, Schlumberger — на 1,8%.

"Между фондовыми рынками и нефтяными ценами прослеживается прямая зависимость, что является катализатором дня", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего экономиста Raymond James Скотта Брауна (Scott Brown).

Продолжают влиять на торги ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Большинство экспертов ожидают, что регулятор на ближайшем заседании, которое пройдет 18-19 июня, сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, а уже в июле ставка может быть понижена.