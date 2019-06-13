МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг растет третью торговую сессию подряд на возможности снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на опасениях эскалации торговых противоречий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,75 доллара, или на 0,28%, до 1340,55 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,44%, до 14,818 доллара за унцию.

"Мы видим сильную поддержку золота, и рост будет продолжаться на ожиданиях снижения процентной ставки", — сказал в комментарии агентству Рейтер глава отдела торговли Wing Fung Precious Metals Питер Фун (Peter Fung).

Ожидания по снижению ставки выросли после того, как в среду данные по потребительским ценам в США указали на умеренный рост инфляции. Большинство экспертов ожидают, что регулятор на ближайшем заседании, которое пройдет 18-19 июня, сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, а уже в июле ставка может быть понижена.

Вместе с этим рост цен на золото поддерживает неопределенность вокруг отношений США и КНР по торговле. Ранее предполагалось, что власти стран могут встретиться в рамках саммита "большой двадцатки"(G20) в Осаке 28-29 июня для улаживания торговых разногласий. Однако в начале текущей недели глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках G20.