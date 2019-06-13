МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам поднимается в четверг вечером после слабой динамики в середине дня, трейдеры продолжают ожидать решение Федрезерва по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару снижался до 1,1275 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1287 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 108,45 иены со 108,49 иены за доллар днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 97,07 пункта.

Внимание инвесторов обращено к монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики прогнозируют, что регулятор на ближайшем заседании, которое пройдет 18-19 июня, сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, а уже в июле ставка может быть понижена.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике.

"Я думаю, что для дальнейшего уменьшения курса доллара нужно увидеть какое-то решение Федрезерва по снижению ставки", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега TD Securities Мадзена Иссы (Mazen Issa).

В пятницу инвесторы будут ожидать важную статистику по США. Эксперты прогнозируют, что розничные продажи в стране в мае выросли на 0,7% в месячном выражении после снижения месяцем ранее.