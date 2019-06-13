МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером несколько снизили темпы роста после того, как подскочили на 4% из-за новостей об инциденте с танкерами в Оманском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,63%, до 61,55 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 2,93%, до 52,64 доллара за баррель. Днем удорожание нефти достигало 4,5%.

Нефтяные котировки резко днем подскочили после сообщений иранских и арабских СМИ о том, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет.

"Каждый раз, когда происходит инцидент в Персидском заливе, начинает появляться небольшая нервозность из-за того, что именно этот путь оказывается закупорен", — приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Позднее ускорили темпы удорожания "черного золота" и данные доклада ОПЕК. Согласно документу, ОПЕК в мае снизила добычу нефти в месячном выражении на 236 тысяч баррелей в сутки, до 29,876 миллиона баррелей в сутки, при этом в рамках сделки ОПЕК+ организация перевыполнила свои обязательства на 42%. Вместе с этим ОПЕК понизила прогноз добычи нефти в США в 2019 году по сравнению с предыдущим.

При этом ОПЕК также понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1,14 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе. Согласно докладу, ОПЕК+ на общей встрече внимательно изучит перспективы роста спроса на нефть в мире во втором полугодии, влияние на которые торговых споров пока остается неопределенным.