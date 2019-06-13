МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 1,27% — до 6,52 доллара. Стоимость бумаг "Новатэка" осталась на уровне предыдущего закрытия в 201,2 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 1,18%, до 80,58 доллара. Бумаги "Газпрома" выросли в цене на 1,12% — до 7,22 доллара, "Газпром нефти" — на 3,41% до 30,3 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 1,8% — до 22,6 доллара, НЛМК — на 1,96%, до 28,08 доллара, "Северстали" — на 1,61%, до 17,04 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,2% — до 1,26 доллара, Сбербанка — на 1,54%, до 15,2 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в цене на 0,12% — до 17,06 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 2,45% — до 13,72 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,9%, до 3,35 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,14%, их цена составила 2,85 доллара.