МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию торгов вырос по основным индексам, при этом индекс Мосбиржи закрылся недалеко от установленного во вторник уровня исторического максимума, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,24% — до 2758,36 пункта, индекс РТС — на 0,27%, до 1346,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.51 мск снижался на 3 копейки — до 64,52 рубля, курс евро снижался на 37 копеек, до 72,77 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2% — до 61,17 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Интер РАО" утром подскакивали на 14,2%, обновив исторический максимум — 4,872 рубля в ожидании инвесторами высоких дивидендов. К закрытию торгов акции компании поднялись на 4,54%.

"Интер РАО" направит часть средств от продажи акций "Иркутскэнерго", в сумме 7,922 миллиарда рублей на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года в размере 17,919 миллиарда рублей, говорилось в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

Также в лидерах роста — акции "Мосэнерго" (3,11%), которые выросли на фоне одобрения акционерами компании на годовом собрании выплаты дивидендов по результатам 2018 года в размере 21,004 копейки на акцию, что в 1,3 раза выше уровня выплат за 2017 год.

Обыкновенные акции Сбербанка поднялись на 1,95%, его привилегированные акции – на 0,84%.

Также в лидерах роста – акции "Газпром нефти" (3,51%), "Аэрофлота" (2,7%), "Норникеля" (2,6%), обыкновенные акции "Мечела" (2,5%), акции ОГК-2 (2.42%), а также акции НЛМК (2,24%), префы "Татнефти" (2,14%) и акции ВТБ (1,63%).

Среди лидеров снижения — акции компании "Магнита" (-3,47%), "Алросы" (-2,71%), префы "Транснефти" (-2,35%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции снизились на 1,22%, префы – на 0,9%), обыкновенные акции "Татнефти" (-0,95%) и акции "Новатэка" (-0,91%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Сегодняшнее закрытие торгов акциями выглядит достаточно обнадеживающе: индекс Мосбиржи и ряд ключевых бумаг, включая безыдейно торговавшуюся сегодня "нефтянку", конъюнктурно смотрятся перспективно, цены на нефть — в комфортном диапазоне, рубль – стабилен", — отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

В пятницу, если ситуация на мировых рынках не ухудшится и статистика по КНР и США (завтра выйдут цифры по розничным продажам и промпроизводству в обеих странах) не преподнесет серьезного негатива, вполне вероятно развитие повышательного движения индекса Мосбиржи, полагает он.

"Внутренние события пятницы, а именно заседание Банка России, от которого мы, как и большинство экспертов, ждем понижения ключевой ставки на 0,25%, и "отсечка" в акциях "Роснефти" (11,33 рубля на акцию), вряд ли окажут существенное влияние на настроения на рынке", — считает аналитик.

"Ориентир по рублевому индексу Мосбиржи: 2730-2760 пунктов. Возможно обновление исторического максимума, но закрепиться на пиковой отметке индикатору, скорее всего, не удастся, поскольку дивидендные отсечки крупных компаний будут сдерживать рост. Диапазон для долларового индекса РТС на торги 14 июня: 1330-1350 пунктов", — говорит Александр Овчинникова из "Фридом Финанс".

С технической точки зрения на рынке сохраняется импульс к росту, но помешать повышению может коррекция и перекупленность, полагает Елена Кожухова из "Велес Капитала".