МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись разнонаправленно из-за опасений по поводу атак на танкеры в Оманском заливе и продолжающейся торговой напряженности между США и КНР, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,01%, до 7366,73 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,01%, до 5375,63 пунктов, немецкий DAX — на 0,45%, до 12169,27 пункта.

В четверг иранские и арабские СМИ сообщили, что было совершено нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе, вследствие чего выросли цены на нефть, а также акции нефтяных компаний, однако к закрытию бирж динамика замедлилась.

Главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник (Steve Sosnick) в комментарии агентству Рейтер сообщил, что был удивлен отсутствием более широкой реакции рынков на атаки. "Сектора, которые не зависят от нефти, в основном не реагируют на новости в данной сфере", — также добавил он.

Кроме этого, инвесторы обращают внимание на развитие торгового конфликта США и Китая. В среду президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии четких сроков по введению новых пошлин в отношении товаров из Китая, но назвал отношения с Пекином "раздражительными".

При этом поддерживают торги надежды, что Федрезерв США и Европейский центробанк (ЕЦБ) примут меры для того, чтобы воспрепятствовать замедлению роста мировой экономики в свете торговой напряженности.