МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили торги четверга в плюсе на фоне роста цен на нефть после инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе, а также ожидания снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,39%, до 26106,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 7837,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 2891,64 пункта.

Стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI в ходе торгов поднялась на 2,5% после сообщений иранских и арабских СМИ о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.

Инвесторы также ждут ближайшего заседания ФРС 18-19 июня, предполагая, что регулятор, вероятно, сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, а уже в июле ставка может быть понижена. Между тем, президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федрезерва, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике.

В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 июня, увеличилось до 222 тысяч. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения числа заявок до 216 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 218 тысяч.

"Рынок, похоже, игнорирует торговый вопрос Китая и геополитические проблемы, сосредоточившись на сильной экономике, росте производительности и низком уровне безработицы", — приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестиционного стратега CFRA Сэма Стоваля (Sam Stovall).