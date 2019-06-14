МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Технологии развиваются, сегодня мы говорим о том, что в нашей стране самым популярным становятся уже ресайклеры, которые и выдают деньги, и принимают. Их нужно меньше перезаряжать, меньше обновлять деньгами. Они более надежны, хотя "мозги" в них значительно сложнее", — сказал Кузнецов.

"Поэтому мы давно приняли решение, что будем постепенно выводить банкоматы и постепенно перегружать нашу сеть самообслуживания в рамках планового обновления на ресайклеры", — добавил он.

По словам зампреда Сбербанка, это займет продолжительное время, но будет делаться в плановом режиме. "Ничего специального делать не планируем", — подчеркнул он.

Банкоматы-ресайклеры позволяют использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных. Такая система позволяет банкам оптимизировать затраты на инкассацию. Глава Сбербанка Герман Греф в мае говорил, что сеть банкоматов банка состоит из около 80 тысяч устройств.

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