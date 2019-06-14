МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут второй день подряд после того, как новости об инциденте с танкерами в Оманском заливе вызывали опасения относительно поставок сырья с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64%, до 61,69 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 52,47 доллара за баррель.

Стоимость "черного золота" растет второй день подряд, при этом в четверг рост достигал 4,5% на фоне опасений за поставки нефти с Ближнего Востока. Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты считают Иран ответственным за атаку на танкеры. Иран, в свою очередь, категорически отвергает и осуждает необоснованные обвинения США по инциденту с танкерами в Оманском заливе.

Основатель консалтинговой компании Mathyos Advisory Том О'Салливан (Tom O"Sullivan) сказал агентству Рейтер, что после инцидентов все ждут, какие действия предпримут США и другие военные силы в регионе.