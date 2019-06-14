МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в пятницу преимущественно негативную динамику на фоне ожиданий ряда макроэкономических данных из Китая, которые будут опубликованы 14 июня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,26% — до 2903,15 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1522,97 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,52%, до 27153,63 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,28%, до 21090,11 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,27%, до 2097,42 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,25% — до 6558,3 пункта.

Участники торгов предпочитают сохранять осторожность перед публикацией ряда макроэкономических данных из Китая. Рынки ждут их, чтобы понять, как торговая война с США отражается на экономике Поднебесной. В частности, в пятницу будут обнародованы показатели по промышленному производству и объему розничных продаж в КНР за май.

Еще одним фактором, который оказывает влияние на настроения трейдеров, остается саммит "большой двадцатки" (G20), который пройдет в Осаке 28-29 июня. "Встреча G20 в конце месяца и переговоры по торговому конфликту США и Китая по-прежнему остаются теми событиями, которые будут сильнее всего влиять на рынок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Kaiyuan Securities.