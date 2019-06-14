МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет четвертую торговую сессию подряд на фоне увеличения спроса на более надежные активы, в том числе из-за инцидента с танкерами в Оманском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,05 доллара, или на 0,38%, до 1348,75 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,11%, до 14,912 доллара за унцию.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США считают Иран ответственным за атаку на танкеры. Иран, в свою очередь, категорически отвергает и осуждает "необоснованные" обвинения США по инциденту с танкерами.

"Опасения, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке и возможными конфликтами, являются одним из факторов. Обеспокоенность за рост мировой экономики и ожидания, связанные со ставкой, поддерживают рынок золота", — приводит агентство Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).

Мировые инвесторы ждут заседания ФРС США 18-19 июня. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, а уже в июле ставка может быть понижена.