МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) подскочили почти на 6% и обновили максимум с марта прошлого года, отыгрывая сообщение четверга о том, что компания направит на дивиденды за 2019 год 10 миллиардов рублей из средств, полученных за продажу Новороссийского зернового терминала (НЗТ) банку ВТБ, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.22 мск акции НМТП росли на 4,36% — до 7,9 рубля (уже подскакивали на 5,7%, до 7,995 рубля – максимум с 22 марта 2018 года), при этом индекс Мосбиржи рос на 0,06%.

В четверг после закрытия торгов на рынке акций Московской биржи председатель совета директоров порта — вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов сообщил журналистам, что НМТП направит на дивиденды за 2019 год 10 миллиардов рублей из средств, полученных за продажу Новороссийского зернового терминала (НЗТ) банку ВТБ.

НМТП в конце апреля закрыл сделку по продаже НЗТ банку ВТБ, ее предварительная сумма составила 35,5 миллиарда рублей.