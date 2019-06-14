МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг на фоне отказа инвесторов от рисковых активов в свете геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.01 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,37%, до 7340,84 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 5361,64 пункта, немецкий DAX — на 0,65%, до 12088,61 пункта.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.

Аналитик Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes), мнение которого приводит издание Wall Street Journal, отметил, что к опасениям рынков, связанным с торговым конфликтом США и Китая, "добавилась геополитическая напряженность после инцидента с танкерами в Оманском заливе".