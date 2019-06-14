МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после резкого скачка днем ранее перешли к снижению на фоне ухудшения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза по спросу на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 61,19 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,31%, до 52,13 доллара за баррель.

Участники торгов обратили внимание на то, что МЭА в пятницу понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 100 тысяч баррелей в сутки — до 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это уже второй месяц подряд, когда организация пересматривает в сторону понижения прогноз роста спроса на нефть в 2019 году.

Также снижению цен на нефть способствует коррекция после их резкого скачка в четверг, который произошел на фоне геополитических опасений. Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

"Вчерашние атаки на японский и норвежский танкеры в Оманском заливе подчеркивают серьезность угроз безопасности, связанных с иранским кризисом, и трудность достижения дипломатических договоренностей, пока остаются в силе санкции США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков RBC.