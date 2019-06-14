МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером поднимается, поддерживает торги сильная внутренняя статистика, тогда как трейдеры продолжают ожидать заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,122 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1275 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,42 иены со 108,37 иены за доллар днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,44%, до 97,44 пункта.

Ранее в пятницу министерство торговли США сообщило, что розничные продажи в стране в мае выросли на 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,7%. Вместе с этим показатель прошлого месяца был пересмотрен до роста на 0,3% с первоначального снижения на 0,2%, что поддержало настроение инвесторов.

Позднее ФРС сообщила, что промпроизводство в стране в мае поднялось на 0,4% при прогнозе роста в 0,2%. Показатель за апрель был скорректирован до снижения на 0,4% к марту против первоначального снижения на 0,5%.

На следующей неделе (18-19 июня) пройдет двухдневное заседание Федрезерва, аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%. При этом, согласно данным CME Group по состоянию на пятницу, почти 89% экспертов прогнозируют снижение ставки уже в июле, а шансы снижения ставки в июне оцениваются в 27,5%.