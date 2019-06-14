МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в конце недели корректировался вниз на ухудшившейся конъюнктуре западных рынков.

Растущая после падения цена на нефть сдерживает рынок акций РФ от большего снижения.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию уменьшился на 0,69% — до 2739,28 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44% до 1341,05 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В течение торгов вторника индекс Мосбиржи впервые поднимался до 2772,06 пункта.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в пятницу снижался, корректируя предыдущий рост. При этом в начале торгов рынок обновил исторический максимум, поднявшись до 2772 пунктов по индексу Мосбиржи.

Коррекционный фон поддерживался снижением западных фондовых индексов, отыгрывающих рост геополитических рисков из-за атак неизвестных на танкеры в Оманском заливе и последовавших за ними обвинений Ирана со стороны США в этих атаках.

Впрочем, этот же геополитический риск поддержал рынок нефти, который пытается восстановиться после провала в середине этой недели ниже психологически значимой отметки 60 долларов за баррель сорта Brent.

В лидерах снижения цены сегодня оказались бумаги "Роснефти" (-3,3%), торговавшиеся сегодня без дивидендов из-за закрытия реестра под их выплату.

Снизились также префы "Транснефти" (-2,3%), "Алросы" (-1,6%), "Газпрома" (-1/,3%). Выросли акции "Россетей" (+5,2%) на фоне одобрения акционерами МОЭСК роста дивидендов по итогам 2018 года на 87% до 5,9 копейки на обыкновенную акцию. МОЭСК (входит в "Россети") — распределительная электросетевая компания России.

Подорожали также акции "Полюса" (+2,5%), "Русгидро" (+2,5%), "Газпром нефти" (+1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок перед выходными демонстрировал сдержанную динамику, поскольку инвесторы опасаются покупать акции вблизи максимумов цены, считает Игорь Галактионов из компании "БКС брокер". Поэтому после уверенного роста последних недель активность постепенно снижается, добавил он.

В следующие пять рабочих дней индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2735-2750, поддержку ему продолжит оказывать общий мировой спад экономики, влекущий за собой падения интереса инвесторов к другим торговым площадкам, считает Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал".