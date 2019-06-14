Добавлена информация о транзакции от Сбербанка и Rinsoco Trading; обновлены заголовок и первый абзац.

МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Сбербанк вышел из капитала "Уралкалия", продав порядка 10% акций компании, в свою очередь кипрская Rinsoco Trading Co Limited увеличила долю в производителе калийных удобрений до 20,2% с 10%, транзакции состоялись 13 июня, следует из сообщений банка и "Уралкалия".

В четверг в пресс-службе крупнейшего российского банка РИА Новости сообщали, что Сбербанк принял обязательное предложение кипрской Rinsoco Trading Co Limited, структуры Дмитрия Лобяка, бизнес-партнера Дмитрия Мазепина, о выкупе акций "Уралкалия" по цене 89,3 рубля за акцию. Этот пакет Сбербанк приобрел в конце прошлого года у Rinsoco Trading. Структура Лобяка тогда сохранила у себя еще 10,18% акций.

"Прекращение доли участия… Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания… составляет 10,17998096% голосующих акций… после наступления соответствующего основания: 0", — говорится в сообщении банка.

Позже Сбербанк уточнил, что доля голосующих акций была снижена до нуля с 10,03%. В свою очередь "Уралкалий" сообщил, что доля Rinsoco Trading в компании выросла до 20,24% с 10,03%.

"Уралкалий" — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет порядка 20% акций "Уралкалия".